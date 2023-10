Exploit du RC Lens, il s’enflamme

Arnaud De Kanel

Mardi, le RC Lens a crée la sensation en faisant tomber Arsenal (2-1). Le vice-champion de France a donc fait tomber le vice-champion d'Angleterre devant toute l'Europe. Une fierté forcément pour les Lensois, mais également pour leur président Joseph Oughourlian, lui qui réside à Londres toute l'année.

C'est un RC Lens totalement renversant qui a réalisé l'exploit de ce début de saison mardi. Menés 1 à 0 à la suite d'un but de Gabriel Jesus, les Sang et Or sont revenus dans la partie grâce à Adrien Thomasson avant qu'Elye Wahi n'inscrive le but du bonheur. Cet exploit des Lensois n'est pas passé inaperçu aux yeux de l'Europe, pour le plus grand bonheur de leur président Joseph Oughourlian.

«Comme si on était apparu sur la carte du foot européen»

Dans un entretien accordé à France Bleu Nord , le président du RC Lens est revenu sur le succès mémorable face à Arsenal. « La joie que ça me donne de faire connaître Bollaert au monde entier, quand on joue contre Arsenal et qu’on fait ce match. Moi je vis à Londres et c’est comme si, mardi soir après cette victoire contre les Gunners, on était apparu sur la carte du foot européen », a-t-il lâché avant d'exprimer sa fierté.

«Je suis fier d’être lensois»