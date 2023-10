Mercato : Nouveau transfert historique au RC Lens ?

Benjamin Labrousse

L'été dernier, le RC Lens n'hésitait pas à sortir le chéquier en recrutant Elye Wahi contre 30M€, un montant de transfert record côté lensois. Alors que la formation dirigée par Franck Haise s'intéresserait à Youssoufa Moukoko, le Borussia Dortmund aurait fixé un prix de 40M€ pour laisser filer le prodige allemand.

Après un mercato estival ambitieux, le RC Lens connaît un début de saison compliqué. Malgré un exploit en Ligue des Champions contre Arsenal (victoire 2-1), le club lensois manque de régularité en Ligue 1, avec un nouveau nul contre Le Havre (0-0) vendredi soir, et espère rapidement se relancer. Alors que le mercato hivernal approche, faut-il s'attendre à quelques arrivées chez les Sang et Or ?

Lens aimerait recruter Youssoufa Moukoko

Selon les dernières informations de 90Min , le RC Lens ferait partie des clubs intéressés par Youssoufa Moukoko, prodige de 18 ans évoluant au Borussia Dortmund. Un temps pisté par le PSG, l'attaquant international allemand cherche à se relancer, et pourrait partir en prêt en janvier prochain.

Dortmund attend 40M€ pour Moukoko