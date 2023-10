«Exceptionnel», il s’enflamme pour ce joueur du RC Lens

Arnaud De Kanel

Vendredi soir, en ouverture de la 9ème journée de Ligue, le RC Lens se déplaçait sur la pelouse du Stade Océane pour y affronter Le Havre. Les hommes de Franck Haise ont été tenus en échec et ils auraient même pu perdre sans un sauvetage sur sa ligne de Kevin Danso. Le défenseur autrichien a été salué par Luka Elsner, le coach des Hacmen.

Le RC Lens et Le Havre se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes mais qui reflète tout de même la physionomie du match. Un match qui aurait pu basculer en faveur du Havre sans un sauvetage miraculeux de Kevin Danso après une contre-attaque de Mohammed Bayo. « J’ai senti que cela allait déboucher sur une frappe. Du coup, je suis prêt. Je veux la pousser, mais il revient comme une balle et je ne l’avais pas vu. Je suis déçu car si il y a but à ce moment, je pense qu’on peut revenir avec les 3 points », regrettait l'attaquant havrais au micro de Prime Vidéo . Son coach a de son côté félicité Kevin Danso pour son intervention défensive.

«Il a fait un geste exceptionnel»

Luka Elsner n'osait à peine y croire. Le coach havrais était à court de superlatif pour décrire le retour défensif de Kevin Danso. « Il faut parfois valoriser ce qui a été fait de manière exceptionnelle. Son retour et croire qu’on peut la sortir à ce moment-là, c’est vraiment ce qu’on demande aux défenseurs. Même si il y a 1% de chance de la sortir, il faut être là et il a fait un geste exceptionnel », a-t-il déclaré au micro de Prime Video . Le défenseur autrichien s'est montré modeste après cela.

Danso : «C’est mon travail»