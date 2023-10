Grande avancée pour le projet du RC Lens ?

Arnaud De Kanel

A l'instar de ce que veut faire le PSG avec le Parc des Princes, le RC Lens souhaite également être propriétaire de son stade. Bollaert est pour le moment propriété de la mairie lensoise, mais Joseph Oughourlian avait assuré après le derby face au LOSC (0-0) que le processus de rachat était en bonne voie. Sylvain Robert, le maire, indique quant à lui qu'il faut d'abord trouver un terrain d'entente sur l'estimation de l'enceinte.

« Ça avance. On s’est mis d’accord avec la mairie de Lens. Il nous faut maintenant l’approbation du ministère des finances. Nous avons eu des discussions très longues et très fructueuses avec la mairie. On se comprend bien avec le maire, Sylvain Robert. Le club va pouvoir faire fructifier cet actif. » On ne pouvait difficilement être plus clair que Joseph Oughourlian après le derby sur France Bleu Nord . Mais en réalité, le président du RC Lens s'est certainement trop avancé sur le sujet.

«On n’en est pas encore à signer l’acte de vente»

Car depuis cette sortie, le maire de Lens a calmé les ardeurs du président lensois. Une première fois dans La Voix du Nord durant la trêve internationale. « Oui, il y a des discussions, mais il y en avait déjà du temps de Gervais Martel. Ce qui a changé, c’est qu’elles sont désormais peut-être plus avancées qu’elles ne l’ont jamais été. Mais on n’en est pas encore à signer l’acte de vente, loin de là. (...) Comme pour tous les dossiers, reprend le maire, on y va étape par étape. C’est d’autant plus important que la vente d’un stade de foot n’est pas vraiment habituelle », confiait Sylvain Robert. Ce dernier a de nouveau clarifié la situation pour le site Lensois.com .

«Nous nous sommes accordés sur une méthode»