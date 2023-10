Grand défi pour le RC Lens, l’entraîneur n’est pas inquiet

Jean de Teyssière

Franck Haise et ses joueurs découvrent ce que c'est, de jouer l'Europe. Et pour le moment, la découverte se passe plutôt bien pour les Sang et Or. 1er de leur groupe après avoir concédé le nul face au FC Séville et battu l'imbattable Arsenal jusque-là, le RC Lens réalise un parcours exceptionnel. Après la trêve internationale, cette habitude de jouer tous les trois jours va reprendre et malgré le retour des internationaux, parfois sous décalage horaire et fatigués, Franck Haise n'est pas inquiet.

Franck Haise pourrait être décrit en un mot : calme. Il suffit de voir son attitude sur le banc du RC Lens lors des deux premiers matchs pour s'en rendre compte. L'entraîneur artésien n'a jamais été submergé par les émotions, gardant un contrôle sur lui impressionnant.

«Je n'ai pas d'inquiétude particulière»

Présent en conférence de presse ce mercredi, Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens, avoue ne pas du tout être inquiet par la nouvelle salve de semaines à trois matchs qui s'annonce pour lui et son équipe : « Je n'ai pas d'inquiétude particulière. C'est une adaptation, on individualise beaucoup dans les séances collectives. On reste dans des séances structurées mais on individualise, on regarde les états de fatigue, les temps de jeu, les voyages, le décalage horaire. Il y a beaucoup plus de petits groupes. Et on travaille avec les joueurs en formation et post-formation pour avoir toujours des séances structurées qui nous permettent, pour ceux qui doivent faire des séances classiques, de les faire comme d'habitude, si ce n'est que les joueurs ne sont pas les mêmes. »

Il annonce la couleur pour son transfert au RC Lens https://t.co/a0wEdSVQBc pic.twitter.com/1JkQBsYkHy — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

«J'ai fait sur les séries de trois matches, en changeant trois, quatre, cinq joueurs à chaque fois»