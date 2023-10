Un cadre du RC Lens annule son transfert, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Courtisé par le Napoli cet été, Kévin Danso a longtemps pensé à un départ avant de faire marche arrière. Le défenseur autrichien avait entamé des négociations avec le club italien et a failli se laisser tenter par un transfert jusqu'à l'intervention de sa famille. Lors d'un entretien accordé à la presse de son pays, il raconte.

A l'instar de Seko Fofana ou de Loïs Openda, Kévin Danso aurait pu quitter le RC Lens. Courtisé par le Napoli cet été, le défenseur autrichien a fait le choix de rester au sein du club nordiste et de disputer la Ligue des champions.





Danso proche de Naples, il raconte

« J’étais proche de Naples parce qu’ils me voulaient vraiment. Et j’y ai vraiment pensé parce que cela correspondait aux clubs dont je parlais. C’est à Naples que Maradona a joué et le club vient de remporter le championnat italien. J’étais partagé entre les deux » a confié Danso.

Danso a retourné sa veste