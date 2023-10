Deschamps, Papin... L'histoire va encore se répéter à l'OM

Thibault Morlain

La crise à l'OM a fait des victimes. Après Marcelino, c'est Javier Ribalta qui a décidé de claquer la porte. Bras droit de Pablo Longoria, l'Espagnol, qui occupait le poste de directeur du football à Marseille, s'en est donc allé. La question de sa succession fait désormais parler sur la Canebière. Un nom revient alors en boucle : Mehdi Benatia. Aujourd'hui agent, le Marocain, qui est passé par la Juventus et le Bayern Munich en tant que joueur, pourrait alors retrouvé l'OM, club où il a été formé. Un retour à Marseille qui serait loin d'être le premier dans l'histoire...

Aujourd'hui âgé de 36 ans, Mehdi Benatia s'est reconverti suite à sa retraite en tant que joueur de football. Une reconversion qui pourrait donc l'amener du côté de l'OM. Le Marocain est annoncé comme le favori pour remplacer Javier Ribalta. Si tel était le cas, Benatia retrouverait alors un club qu'il connait très bien. Passé par Clairefontaine puis Guingamp, l'ancien défenseur central a terminé sa formation à l'OM. Néanmoins, alors qu'il n'avait pas la confiance du staff de l'époque, Mehdi Benatia n'a joué aucun match sous le maillot du club phocéen. Dorénavant, c'est le costume de dirigeant olympien qu'il pourrait endosser.

Avant Benatia, ils ont intégré l'organigramme

Mehdi Benatia pourrait donc intégrer l'organigramme de l'OM et faire comme d'autres anciens joueurs du club phocéen avant lui. L'exemple le plus récent est bien évidemment celui de Jean-Pierre Papin. Attaquant mythique de l'OM, il a été nommé conseiller du président Pablo Longoria en novembre 2022. Autre figure histoirique à Marseille, Basile Boli est nommé ambassadeur de l'OM, avant également d'occuper le poste de coordinateur sportif. Eric di Meco est lui aussi revenu jouer un rôle au sein du club phocéen puisqu'en février 2000, il est débarqué en tant que manager avant de finalement être remercié quelques mois plus tard, en novembre 2000.

De retour sur le banc de l'OM

A défaut d'intégrer l'organigramme, d'autres sont revenus à l'OM pour prendre place sur le banc de touche. On pense bien évidemment à Didier Deschamps. Alors qu'on avait l'image du capitaine en train de soulever la Ligue des Champions en 1993, il a retrouvé Marseille en 2009 comme entraîneur. Un retour couronné de succès, remportant notamment la Ligue 1 en 2010. Mais Didier Deschamps n'est bien évidemment pas le seul... Il y a quelques jours seulement, c'est Jacques Abardonado qui avait pris place sur le banc de l'OM comme entraîneur, assurant l'intérim suite au départ de Marcelino et avant la nomination de Gennaro Gattuso. Anciens joueurs de l'OM, Rolland Courbis ou encore Franck Passi ont aussi aussi eu cette casquette d'entraîneur à Marseille. De son côté, Christophe Galtier, qui a refusé l'OM après le départ de Marcelino, était lui revenu sur la Canebière en tant qu'entraîneur adjoint d'Alain Perrin.