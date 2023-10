Le RC Lens a tenté un transfert au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Hugo Ekitike ne sera pas retenu cet hiver. Acheté près de 29M€ par le PSG cet été, l'attaquant est persona non grata depuis qu'il a refusé de rejoindre l'Eintracht Francfort et de servir de monnaie d'échange dans l'opération Randal Kolo Muani. Lors du dernier mercato, le RC Lens était aussi venu aux renseignements.

Hugo Ekitike a été, bien malgré lui, l'un des acteurs majeurs du dernier mercato estival. En effet, le PSG comptait sur lui pour boucler l'opération Randal Kolo Muani. Le club parisien souhaitait que l'ancien attaquant du Stade de Reims serve de monnaie d'échange et rejoigne l'Eintracht Francfort. Mais désireux de s'imposer au PSG, Ekitike a refusé cette offre.

Il coule à cause du PSG et se fait recadrer https://t.co/7jTuwjsPhK pic.twitter.com/BbwBCsC6XU — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

Lens avait tenté le coup cet été

En plus de l'Eintracht Francfort, un autre club avait pensé à Hugo Ekitike pour se renforcer selon les informations de Foot Mercato . Il s'agit du RC Lens, qui recherchait un remplaçant à Loïs Openda. Mais finalement, les Sang et Or ont mis de côté ce dossier pour se concentrer sur Elye Wahi.

Un prêt évoqué pour cet hiver