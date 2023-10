Transferts : Un attaquant du PSG va partir ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike disposait d'une belle cote sur le marché, mais avait finalement décidé de rester au Parc des Princes. Sauf qu'il est depuis totalement laissé de côté, et son départ semble donc inéluctable pour le mois de janvier...

Recruté par le PSG à l'été 2022 sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 38M€, Hugo Ekitike (21 ans) a fortement déçu la saison passée sous le maillot du club de la capitale (4 buts et 4 passes décisives en 34 apparitions). C'est donc la raison pour laquelle le PSG a tenté de s'en débarrasser lors du dernier mercato estival, mais l'ancien Rémois a refusé de partir alors qu'il aurait pu notamment être intégré dans le deal avec l'Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani.

Le PSG ouvert à un prêt

Foot Mercato fait le point sur l'évolution du feuilleton Ekitike, et indique le PSG serait désormais ouvert à l'idée d'un prêt dans lequel il prendrait en charge une majeure partie de l'imposant salaire de son attaquant (évalué à 600 000€ bruts par mois) afin qu'il retrouve du temps de jeu et reprenne de la valeur, lui qui n'a disputé en tout et pour tout que 8 minutes de jeu en match officiel cette saison.

Lille et un club anglais sur le coup ?