Mercato : Surprise, l'OM tente une piste du PSG !

Arnaud De Kanel

Auteur d'un début de saison plus que timoré, l'OM va certainement devoir se renforcer lors du mercato hivernal. Pablo Longoria et ses équipes devront corriger leurs erreurs et ils ont déjà commencé à scruter plusieurs profils. Et à la surprise générale, l'OM compterait se positionner sur un joueur ciblé par le PSG.

L'hiver pourrait bien être agité du côté de l'OM. S'il pensait avoir fait le plus dur en remodelant la majeure partie de son effectif, Pablo Longoria s'est trompé. Son club stagne en milieu de tableau et voit la concurrence se détacher à vitesse grand V. Le président olympien doit donc rectifier le tir assez rapidement et il aurait pour cela ciblé un joueur qui plait énormément au PSG.

OM : Coup dur pour Gattuso avec son «grand joueur» https://t.co/X7kJL9WdwN pic.twitter.com/9jXivpN2am — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

L'OM sur Merlin ?

D'après les informations d'Ekrem Konur publiées sur son compte X , l'OM suivrait avec attention la situation de Quentin Merlin. De retour à un bon niveau avec le FC Nantes après une saison compliquée, le latéral gauche des Espoirs ne laisserait donc pas insensible l'OM.

Le PSG également sur Merlin