Un départ important acté à l’OM ?

Arnaud De Kanel

L'OM est à l'arrêt. Après la tempête qui a traversé le club phocéen en début de saison, les résultats ne viennent toujours pas pour les Olympiens, tenus en échec sur leur pelouse face au LOSC samedi (0-0) et englués en milieu de tableau, à seulement trois points du barragiste. En plus de cela, une personne importante de l'organigramme pourrait claquer la porte dans peu de temps.

L'effet Gennaro Gattuso commence à s'estomper du côté de l'OM. Samedi, son équipe a une nouvelle fois déçu un stade Vélodrome fâché et qui semble ne plus vouloir partir à la guerre avec ses joueurs. Le climat qui gravite autour de l'OM ces derniers temps est étrange et les rumeurs autour d'une possible vente refont surface. Rumeurs qui devraient être alimentées avec un potentiel départ acté d'ici quelques semaines.

Il signe à l’OM mais prépare déjà son départ https://t.co/VdzhZo8NoT pic.twitter.com/q3xkRJNMnU — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

Un dirigeant va quitter l'OM ?

Les temps sont durs à l'OM et un dirigeant pourrait quitter le navire prochainement. Selon les informations de La Minute OM , c'est en tout cas la tendance qui se dégage ces derniers jours dans la cité phocéenne.

L'organigramme encore chamboulé

Quelques semaines après le départ de Javier Ribalta, un autre membre important de l'organigramme pourrait donc s'en aller. Ce climat d'incertitude et d'instabilité ne va pas aider Gennaro Gattuso à remonter la pente...