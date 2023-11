Mercato : Il lâche une réponse claire au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Natif de la région parisienne, Ibrahima Konaté pourrait-il envisager de signer un jour au PSG ? S'il exclut pour l'instant cette possibilité, le défenseur central français de Liverpool, avoue tout de même y avoir déjà songé depuis le début de sa carrière.

Le PSG a pris un air d'équipe de France cet été, avec les recrutements de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez. Une nouvelle dynamique qui pourrait donner des idées à d'autres internationaux tricolores, comme par exemple Ibrahima Konaté qui est originaire de la région parisienne ?

Konaté donne son ressenti sur le PSG

Interrogé par le Canal Football Club dimanche, le défenseur de Liverpool a évoqué le nouveau projet du PSG : « Aujourd’hui, le PSG a fait en sorte de recruter des joueurs qui s’entendent bien et qui jouent en équipe de France ensemble. Et même pour le peuple et les fans parisiens, ça leur fait plaisir, c’est ce qu’ils attendaient depuis des années, d’avoir des Parisiens ou à tout le moins des joueurs français dans l’équipe », indique Konaté.

Le PSG dans un coin de sa tête