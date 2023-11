Mercato : L’OM veut piocher au FC Nantes, gros coup assuré ?

Arnaud De Kanel

Cet hiver, l'OM tentera sans doute de se renforcer lors du mercato pour essayer de rebondir lors de la deuxième partie de saison. Et ce lundi, le nom de Quentin Merlin a été évoqué sur les réseaux sociaux. Et lorsque l'OM va piocher au FC Nantes, l'histoire se termine souvent très bien.

Tenu en échec au Vélodrome par le LOSC samedi (0-0), l'OM reste bloqué en milieu de tableau. La concurrence se détache et le club phocéen commence à accuser un sérieux retard. Pour autant, l'OM a encore le temps de revenir et de se réveiller en deuxième partie de saison. pour remonter la pente, cela passera sans doute par un bon recrutement cet hiver. Les dirigeants olympiens aimeraient perpétuer la tradition en allant recruter au FC Nantes.

Un Nantais à l'OM ?

C'est en tout cas ce qu'indique Ekrem Konur sur X ce lundi matin. D'après ses informations, l'OM aurait des vues sur Quentin Merlin. Capable d'évoluer sur le côté gauche de la défense et également au milieu de terrain, le joueur de 21 ans ferait certainement du bien à l'équipe de Gennaro Gattuso. Et lorsque l'on regarde l'historique des transferts du FC Nantes à l'OM, la réussite est presque assurée.

Les joueurs du FC Nantes brillent à l'OM

Titulaires lors de la victoire de l'OM en finale de Ligue des champions en 1993 face au Milan AC, Didier Deschamps, Marcel Desailly et Jean-Jacques Eydelie possèdent tous les trois un point commun : celui d'avoir signé à l'OM en provenance du FC Nantes. Leurs transferts sont de véritables réussites puisqu'ils sont rentrés à tout jamais dans l'histoire du club phocéen avec ce sacre dans la plus grande des compétitions européennes. Plus récemment, avec un palmarès qui ne demande qu'à se fournir, Valentin Rongier a fait perdurer la vieille tradition entre les deux clubs, devenant même le capitaine de l'OM. Quentin Merlin suivra-t-il leur chemin ? Reste tout d'abord à savoir s'il acceptera de rejoindre l'OM...