L’OM a une crainte pour sa prochaine recrue

Hugo Chirossel

Après les départs de Javier Ribalta et de David Friio, l’OM a entamé une réorganisation de son organigramme qui devait mener à l’arrivée de Medhi Benatia. Cela fait maintenant un mois que l’ancien international marocain est annoncé comme le favori pour devenir le nouveau directeur sportif du club. Les Olympiens espèrent que ce retour ne sera pas critiqué sans raison.

Cela fait près d’un mois que Medhi Benatia est attendu à l’OM. L’ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich est pressenti pour devenir le prochain directeur sportif du club au sein duquel il a été formé, sans pouvoir s’y imposer. Une arrivée qui fait suite aux départs de Javier Ribalta et de David Friio, partis après la crise institutionnelle traversée par le club marseillais. Son retour à Marseille est toujours dans les tuyaux, mais bloque encore.

Un joueur de l’OM annonce la date de son transfert https://t.co/zZLoAurooH pic.twitter.com/JU8iNd5YI6 — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

Encore un problème à régler pour l'arrivée de Benatia

En effet, Medhi Benatia s’est reconverti comme agent après la fin de sa carrière de joueur. S’il est licencié à Dubaï et inscrit sur le marché anglais, ce qui l’exempt de devoir attendre un an avant de devenir dirigeant d’un club français, il y a d’autres problèmes juridiques à régler. Il a notamment œuvré au transfert d’Azzedine Ounahi à l’OM en janvier dernier et les deux parties cherchent à éviter tout conflit d'intérêt.

L’OM espère un bon accueil pour Benatia