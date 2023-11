Mbappé - PSG : Une décision fracassante après le Ballon d’Or ?

Axel Cornic

Les résultats du Ballon d’Or 2023 ont sacré pour la huitième fois Lionel Messi, qui a surtout été récompensé pour sa Coupe du monde au Qatar. Un échec pour la jeune garde représentée par Erling Haaland mais surtout Kylian Mbappé, qui va désormais devoir se poser quelques questions s’il veut enfin remporter cette récompense.

On pensait que la domination de Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi était terminée. Pourtant c’est bien l’Argentin qui a remporté le Ballon d’Or 2023, même si cette décision n’a pas manqué de soulever une vive polémique, puisqu’il a montré un visage assez décevant sous les couleurs du PSG la saison dernière.

Mbappé derrière Haaland et Messi

Certains voyaient en effet Erling Haaland remporter le premier Ballon d’Or de sa carrière. Le prodige norvégien a en effet remporté la Premier League ainsi que la Ligue des Champions, mais a surtout fait tomber tous les records de buts en marquant à 52 reprises en 53 rencontres toutes compétitions confondues.

Partir pour gagner le Ballon d’Or ?

Et Kylian Mbappé dans tout ça ? Troisième du Ballon d’Or, le Français affichait un visage fermé lors du sacre de son ancien coéquipier et de plus en plus de voix s’élèvent pour le pousser à prendre une décision importante : quitter le PSG. Car le club de la capitale de lui a pour le moment jamais permis de viser ce Ballon d’Or et on peut logiquement penser qu’un départ au Real Madrid ou encore à Liverpool pourrait changer la donne.