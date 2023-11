Une recrue du PSG se fait attaquer, elle répond cash

Axel Cornic

Passé par l’Inter, Milan Skriniar va revenir pour la première fois en Italie, à l’occasion du choc entre le Paris Saint-Germain et l’AC Milan en Ligue des Champions. L’occasion pour le défenseur slovaque de répondre aux différentes piques que lui a lancé son ancien club, où l’on ne semble pas avoir digéré son départ.

Lié au PSG depuis l’été 2022, Milan Skriniar est finalement arrivé libre lors du dernier mercato estival, devenant rapidement un titulaire indiscutable de Luis Enrique. Mais il ne semble pas avoir laissé un grand souvenir du côté de son ancien club de l’Inter, qu’il a quitté au terme d’un long feuilleton.

L’Inter n’a toujours pas oublié

Ces dernières semaines, plusieurs dirigeants nerazzurri ont taclé Milan Skriniar et son comportement lors de son départ et c’est notamment le cas de Giuseppe Marotta. « J’ai ressenti une forte déception. Parce que quand un joueur ne renouvelle pas son contrat, il va à l’encontre de l’histoire et des valeurs du club. Il a fait du tort à l’Inter » avait déclaré l’administrateur délégué de l’Inter, au micro de Sky Sport . « Il aurait pu prolonger. Nous lui avons proposé de nombreuses solutions, même celle de mettre une clause de résiliation qui protégerait à la fois ses intérêts et ceux de l’Inter. Mais il a toujours dit non ».

« Je sais ce qu'il s'est passé »