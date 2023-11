Il quitte le RC Lens et connait déjà un coup dur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à Toulouse en qualité de joker en septembre alors que son cours passage à Lens a tourné au fiasco, Stijn Spierings a donc renoncé à disputer la Ligue des champions avec les Sang-et-Or. Et il est également privé de Ligue Europa avec les Violets. Le milieu de terrain néerlandais ne cache pas sa frustration.

Quelques semaines à peine après sa signature au RC Lens, Stijn Spierings a été invité à quitter le club et s’est retrouvé à Toulouse où il a fait son retour en qualité de joker au mois de septembre. Un statut qui l’empêche d’être inscrit sur les listes UEFA pour disputer la Ligue Europa. Il reconnaît ainsi une frustration.

Spierings ne dispute pas la Ligue Europa

« Je suis très heureux d'être revenu. C'est comme si je n'étais jamais parti. Parfois, c'est difficile, car j'ai été suspendu un match et je ne peux pas jouer en Ligue Europa, donc je dois reprendre le rythme. Je ne sais pas combien de temps j'aurai besoin pour revenir à 100%, mais le fait de pouvoir rejouer chaque week-end va me permettre de m'approcher de mon but », lance-t-il dans une interview accordée à La Dépêche , avant d’en rajouter une couche.

«C’est frustrant»