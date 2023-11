La star de l’OM s’en va, son mensonge révélé en direct ?

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l’OM a perdu gros avec le départ d’Alexis Sanchez. Arrivé au terme de son contrat, le Chilien n’a pas signé de nouveau bail. Justifiant son départ, l’actuel joueur de l’Inter Milan avait alors rejeté la faute sur la direction de l’OM. Mais voilà que Pablo Longoria n’a pas forcément la même version…

Aujourd’hui, à Marseille, on regrette grandement Alexis Sanchez. Resté une saison à l’OM, le Chilien n’est pas resté alors que son contrat est arrivé à son terme. Une prolongation n’a pas été signée entre les deux parties et à ce propos, Alexis Sanchez confiait : « J’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaité, mais cela ne dépendait pas que de moi. Il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix, mais je les respecte ».

« Il a temporisé et cherché à faire un peu de spéculation »

Est-ce alors de la faute de l’OM si Alexis Sanchez n’est pas resté ? Pas sûr si l’on en croit les propos de Pablo Longoria. Au micro de RMC , le président olympien a livré sa version des faits, assurant : « Alexis Sanchez est un joueur extraordinaire. Le niveau qu'il a affiché avec l'Olympique de Marseille était exceptionnel et je tiens à l'en remercier. Mais il y a toujours, autour du football et surtout autour de l'OM, une situation de désinformation générale qui rend très difficile la tenue d'une ligne commune dans la communication pour remettre la vérité au centre de la discussion. On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai, il a temporisé et cherché à faire un peu de spéculation ».

