Mercato - OM : Il réclame deux recrues à Longoria

Hugo Chirossel

Sixième de Ligue 1, à quatre points du quatrième, l’OM n’est pas très loin des places qualificatives pour la Ligue des champions. Les Olympiens sont encore engagés en Ligue Europa et affronteront Thionville dimanche en coupe de France. Mais si le club marseillais veut atteindre tous ses objectifs, Rolland Courbis estime que deux nouveaux joueurs doivent être recrutés cet hiver.

Invaincu en championnat au cours du mois de décembre (4 victoires et 1 nul), l’OM a vu les places qualificatives pour la Ligue des champions se rapprocher. Les hommes de Gennaro Gattuso ne sont qu’à quatre points du quatrième, Brest, et comptent un retard de six points sur la troisième marche du podium détenue par l’AS Monaco. Pour Rolland Courbis, l’OM a les moyens de se qualifier pour la prochaine édition de la C1 malgré son mauvais début de saison.

Mercato - OM : Il recale Marseille, sa prochaine destination est connue https://t.co/dKo5DmUDwl pic.twitter.com/4SJankzIti — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

« La place de 4e est plus que jouable »

« Rattraper Nice, Monaco… C’est franchement jouable. Le problème, c’est que ces équipes seront confortablement assises dans leur canapé en février, quand l’OM ira jouer la Ligue Europa et devra faire le voyage pour affronter le Shakhtar Donetsk. Mais la place de 4e est plus que jouable. Je serais déçu que l’OM ne termine pas, au moins, à cette position. Pour cela, il faudra toutefois éviter les pépins physiques, ne pas trop laisser de plumes en Ligue Europa et espérer que les Africains rentrent en forme à Marseille », a déclaré Rolland Courbis, dans un entretien accordé à La Provence .

« Ils devraient recruter deux joueurs »