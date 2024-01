Mercato - PSG : C'est fini pour ce flop, c'est imminent

Axel Cornic

Poussé vers la sortie l’été dernier, Renato Sanches a été prêté à l’AS Roma, mais les choses ne se passent pas vraiment bien. Handicapé par des nombreuses blessures depuis le début de la saison, le milieu portugais semble avoir agacé José Mourinho qui souhaiterait ne plus entendre parler de lui et don le renvoyer au Paris Saint-Germain.

Considéré comme l’une des nouvelles promesses du football européen lors de ses débuts à Benfica, Renato Sanches n’a jamais pu confirmer au plus haut niveau. La faute à des nombreux pépins physiques qui l’ont handicapé au Bayern Munich, mais également au PSG.

PSG : Prêt à payer «tellement cher», Mbappé a perdu gros https://t.co/KCuL5cN49Q pic.twitter.com/aobRStDibi — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

Nouvelle blessure pour Renato Sanches

Cela ne s’est pas arrangé en Italie, puisque depuis son arrivée à l’AS Roma il n’a joué en tout et pour tout que 9 rencontres toutes compétitions confondues dont deux titularisations et un temps de jeu total de 228 minutes. Insuffisant pour le moment pour activer l’option d’achat présente dans son contrat, qui s’active à minimum 50% de rencontres disputées par le Portugais.

Cette fois, c’est vraiment la fin