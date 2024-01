Le PSG est touché par une malédiction

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a reçu deux mauvaises nouvelles. En effet, Milan Skriniar et Warren Zaïre-Emery sont tous les deux touchés à la cheville. Si le crack de 17 ans n'aurait reçu qu'un coup, le Slovaque devrait manquer trois mois de compétition minimum. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, Renato Sanches vient également de se blesser à la cheville, alors que son retour à Paris en janvier serait en discussion.

Ce mercredi soir, le PSG a perdu l'un de ses soldats : Milan Skriniar. Touché à la cheville gauche, le défenseur central slovaque a dû sortir prématurément lors du Trophée des Champions face au Toulouse FC. Et à en croire les informations de L'Equipe , Milan Skriniar devrait être éloigné des terrains pendant trois mois minimum.

Skriniar, Zaïre-Emery et Sanches sont touchés

En plus de Milan Skriniar, Warren Zaïre-Emery était également touché au pied ce mercredi soir. Comme annoncé par L'Equipe , le crack du PSG s'est tenu longuement la cheville droite - celle qui a été victime d'une entorse en novembre - après le coup de sifflet final de PSG-Toulouse (2-0). Mais heureusement pour le club de la capitale, il ne s'agirait que d'un coup pour Warren Zaïre-Emery, le numéro 33 de Luis Enrique.

Une histoire de chevilles