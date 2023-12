EXCLU - Mercato : Ce phénomène ne viendra pas au PSG…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Depuis plusieurs jours, le PSG voit son nom associé à un dossier chaud en Amérique du Sud. Il concerne une pépite du football équatorien, que Paris tenterait d’arracher pour 12 millions d’euros. Le 10 Sport fait la lumière sur ce dossier.

Le PSG réactive la machine à transfert. Comme indiqué par le10sport.com , Luis Campos se montrera toujours plus sage dans les mercatos à venir que depuis son arrivée. En effet, Paris souhaite se stabiliser autour de l’effectif en place et ne procéder qu’à des ajustements. Cet hiver, le club enregistre les arrivées de deux jeunes pépites brésiliennes, Gabriel Moscardo (18 ans, milieu de terrain) et Lucas Beraldo (20 ans, défenseur) ; et ne fera qu’un ou deux dossiers, pas plus. Côté départ, Hugo Ekitike est en pole position avec déjà des offres pour partir. Sauf opportunité (Kurzawa, Navas), il sera le seul à quitter le navire.

Obando, c’est faux

Outre Moscardo et Beraldo, le PSG serait sur le point de faire un troisième diamant du football sud-américain. Un profil atypique puisqu’il s’agit d’un phénomène équatorien de 17 ans : Allen Obando. Plusieurs médias affirment que Paris a fait une offre et même que le joueur devrait signer. Selon nos informations, c’est totalement faux.

EXCLU @le10sport : Ça bouge fort sur Hugo Ekitike (PSG) !▶️L'Equipe révèle qu'il y a une offre venue d'Allemagne, confirmation, la proposition est bien là. Luis Campos l'étudie▶️Selon nos sources, le PSG a aussi des offres fermes venues de Premier League, destination… pic.twitter.com/mD2xckmCtf — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 29, 2023

Sur les tablettes, mais…

Allen Obando n’est pas un total inconnu pour le PSG. Son talent a alerté beaucoup de clubs en Europe, Paris en fait partie. A l’affût de toutes les nouvelles pépites du marché, Luis Campos connaît le joueur et le dossier. Mais selon nos sources, Paris ne se mêlera pas à la bataille pour Obando. Malgré son prix « abordable » de 12 millions d’euros, montant réclamé par Barcelona SC, le PSG ne misera pas sur celui qui a fait forte impression lors du dernier mondial U17 avec l’Équateur. La voie est donc libre pour les autres clubs intéressés comme l’AS Monaco, le Borussia Dortmund ou encore City Group.