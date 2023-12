EXCLU - Mercato - PSG : Ça bouge fort sur Ekitike !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé en octobre par le10sport.com, le PSG souhaite voir partir Hugo Ekitike cet hiver. Une tendance confirmée par plusieurs de nos confrères à l’approche de ce mercato hivernal. Et selon nos sources, ça bouge déjà pour l’attaquant parisien avec plusieurs offres venues de l’étranger.

Hugo Ekitike est l’un des grands perdants de la dernière intersaison. Poussé vers la sortie par le PSG, l’attaquant français n’a pas souhaité quitter le club. L’ancien rémois avait pourtant l’embarras du choix avec de multiples options à portée de mains. Un an après son transfert à Paris, Ekitike a préféré se battre et tenter de renverser la tendance. En vain…

Le PSG veut s’en séparer

Le 4 octobre dernier, le10sport.com révélait les plans parisiens pour le mercato à venir : « PSG : Un départ et une arrivée, voici le menu du mercato d’hiver ! » Article dans lequel nous indiquions les intentions parisiennes de se séparer de Hugo Ekitike : « S elon nos sources, l’attaquant parisien a absolument tout refusé pour pouvoir rester à Paris. Le Français semblait convaincu de pouvoir trouver sa place dans l’effectif. Mais les arrivées de Randal Kolo Muani et Gonaçalo Ramos assombrissent clairement ses perspectives de temps de jeu. Du côté de Paris, on continue de lui montrer la porte de sortie. Un départ qui pourrait s’organiser en janvier ». Depuis nos révélations, plusieurs de nos confrères confirment la tendance. Paris souhaite se séparer de son attaquant, Luis Enrique ne compte pas sur lui.

Paris a déjà reçu plusieurs offres

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe fait un état des lieux de la situation de Hugo Ekitike. Le quotidien décrit notamment le mal-être du joueur de 21 ans, qui ne joue pas du tout et qui serait « victime d’acharnement ». Touchée psychologiquement, l’ancienne pépite du Stade de Reims envisagerait désormais de partir. L’Equipe affirme qu’une offre a déjà été transmise de la part d’un club allemand. Le 10 Sport est en mesure de confirmer que le PSG a en sa possession une proposition ferme de Bundesliga, actuellement à l’étude. Mais ce n’est pas l’unique dossier chaud pour Hugo Ekitike.

L’Angleterre est là !

Pour le grand bonheur de Hugo Ekitike, qui rêve de Premier League, des clubs anglais sont également là ! D’après nos informations, le PSG a également des propositions d’écuries de Premier League pour son attaquant. L’identité des clubs en question n’a pas encore filtré mais Paris devrait très rapidement transmettre les éléments à son joueur, et à ses représentants, pour que les propositions acceptables soient étudiées par son clan. L’été dernier, Paris avait fait le tri pour lui transmettre plusieurs options. Hugo Ekitike les avait toutes rejetées. S’il envisageait très clairement de partir pour l’Angleterre, les offres reçues l’été par Paris ne cochaient pas toutes les cases demandées par les dirigeants de la Capitale.