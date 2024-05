Mercato - PSG : Une grosse bataille est annoncée pour ce crack !

Alexis Brunet

Le mercato du PSG s'annonce très ambitieux. Le club de la capitale cherchera notamment à trouver un remplaçant à Kylian Mbappé. Luis Campos pourrait décider de miser sur Xavi Simons, qui est très apprécié en interne. Le Néerlandais devra prendre une décision pour son avenir, lui qui est suivi par de nombreux grands clubs européens.

La saison vient officiellement de se finir, mais le PSG pense déjà à la suivante. En effet, Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi ont commencé à réfléchir à la structure de l'effectif parisien pour l'année prochaine. Les dirigeants du club de la capitale veulent se montrer ambitieux, avec au minimum un transfert par ligne.

Xavi Simons est très apprécié

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG aimerait pouvoir compter sur Xavi Simons la saison prochaine. Luis Enrique souhaite l'intégrer à son système de jeu et lui offrir un rôle important dans son équipe. Toutefois, c'est au Néerlandais que reviendra la décision finale pour son avenir.

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour le successeur de Mbappé ? https://t.co/nBacfiwjlZ pic.twitter.com/gVu6Qepstc — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

Simons a de très nombreux prétendants