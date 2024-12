Mercato : L’OM lui passe un coup de fil et boucle le transfert d’un crack !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il n’était plus là à son arrivée, Nicolas Dehon était derrière le transfert de Brice Samba du Havre vers l’OM à l’été 2013. L’ancien entraîneur des gardiens marseillais avait soufflé le nom de l’international français à José Anigo, alors directeur sportif, qui avait fini par le recruter sur ses conseils.

Si c’est finalement Geronimo Rulli qui est arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam, Brice Samba aurait pu faire son retour à l’OM l’été dernier. Le nom de l’international français (3 sélections), finalement resté au RC Lens, avait été cité pour la succession de Pau Lopez. Le gardien âgé de 30 ans est déjà passé par Marseille, sans s’y imposer, où il était arrivé en 2013 depuis Le Havre.

« José me rappelle pour parler de Samba et savoir si je suis sûr de moi »

Et si Brice Samba a été recruté par l’OM, c’est grâce à Nicolas Dehon, entraîneur des gardiens du club de 2010 à 2012. « Ah, ça c’est drôle, même si je ne l’ai jamais eu. J’étais déjà à l’OM et je dis un jour à José (Anigo) qu’il y avait un gardien au Havre qui allait tout casser. Au mois de juin, on part du club avec Didier (Deschamps). En décembre, José me rappelle pour parler de Samba et savoir si je suis sûr de moi. Je lui ai dit d’y aller, qu’il faudrait certainement lui mettre quelques coups sur la tête car il fallait l’encadrer. C’est comme ça qu’il est venu à Marseille. Mais il a dû attendre avant d’éclore. Il s’est coincé les doigts dans la porte et il a compris qu’il ne fallait plus le faire. Il a progressé, il est très intelligent », a-t-il confié dans un entretien accordé à La Provence.

Mandanda, Maignan… Les gardiens qui ont marqué Dehon

Parmi les gardiens qui l’ont marqué au cours de sa carrière, Nicolas Dehon se souvient surtout de Steve Mandanda et de Mike Maignan, qu’il a connu au PSG : « Quels gardiens je sors du lot ? Mandanda, forcément. J’ai eu une relation à part avec Steve, vous le savez. Je le connaissais du Havre et même s’il était international, je lui parlais franchement. Certains à l’OM me faisaient remarquer que j’étais très direct avec lui. Maignan, je l’ai connu jeune au PSG et le laisser partir, c’était un crève-cœur. C’est facile à dire, mais on savait qu’il irait très haut. Chevalier et Areola aussi, même s’ils n’ont pas les mêmes personnalités. »