Mercato - RC Lens : Annoncé à l’OM, il scelle son avenir

Avant de s’attacher les services de Geronimo Rulli, venu succéder à Pau Lopez, l’OM avait notamment exploré la piste menant à Brice Samba, jugée trop chère par la direction olympienne. Présent ce mardi en conférence de presse, l’international français a assuré qu’il serait finalement toujours un joueur du RC Lens cette saison.

Auteur d’une prestation plus que réussie samedi dernier sur la pelouse de Brest (1-5) pour le compte de la première journée de Ligue 1, Geronimo Rulli (32 ans) a impressionné pour ses débuts sous le maillot de l’OM. Mais avant qu’il ne vienne remplacer Pau Lopez (29 ans), prêté avec option d’achat à Gérone, le club marseillais avait étudié d’autres options, notamment celle de Brice Samba (30 ans), déjà passé par Marseille entre 2013 et 2017.

Une piste jugée trop chère par l’OM

Intéressé par le profil de l’international français (3 sélections), l’OM jugeait en revanche les demandes du RC Lens, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, trop élevées. La direction olympienne s’est finalement attaché les services de Geronimo Rulli et en ce qui concerne Brice Samba, il devrait toujours être un Sang et Or cette saison, comme il l’a assuré ce mardi en conférence de presse, à deux jours du barrage aller de Ligue Europa Conférence face au Panathinaïkos.

« Je serai à Lens cette saison »

« Je suis focus sur Lens à 100%. Après je ne me prends pas la tête. Ce sont des choses que je ne gère pas, a d’abord commenté ce mardi midi le capitaine lensois qui avait dit plus tôt durant l’été qu’il ne fermait aucune porte. Ce que je contrôle, c’est que je suis très content d’être au RC Lens et qu’y faire une saison de plus ne va pas me déranger », a déclaré Brice Samba. Invité à réaffirmer sa position, le capitaine du RC Lens a ajouté : « Je serai à Lens cette saison. »