Mercato : Le PSG va boucler une signature importante !

Au cours des dernières semaines, les dirigeants du PSG se sont attelés à une tâche très importante, à savoir la prolongation de plusieurs cadres de l’effectif. Si en interne, Achraf Hakimi, Vitinha, ou encore Luis Enrique ont signé un nouveau contrat, la prolongation de Nuno Mendes serait également imminente. Explication.

Le PSG au branle-bas de combat. Après avoir révolutionné sa manière de fonctionner à l’été 2023 avec les départs de plusieurs stars et l’arrivée de Luis Enrique, le club de la capitale tente désormais de développer au maximum ce groupe solide. Et cela passe forcément par certaines prolongations de contrat.

Trois signatures confirmées au PSG

En interne, certains gros dossiers ont d’ores et déjà été bouclés par Paris. En effet, malgré des récentes rumeurs, Luis Enrique se sent bien sur le banc du club parisien, puisque l’Espagnol, en fin de contrat à l’issue de cette saison, a signé un nouveau bail le liant au PSG jusqu’en juin 2027. Idem pour Achraf Hakimi et Vitinha qui se sont engagés jusqu’en 2029 au PSG.

Nuno Mendes va également prolonger dans la capitale

Si tout va dans le bon sens, le PSG devrait enregistrer une nouvelle prolongation dans les heures à venir. Selon le Parisien, c’est Nuno Mendes qui va lui aussi s’engager dans la durée chez les Rouge et Bleu, qui devraient annoncer toutes ces prolongations d’ici peu.