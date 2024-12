Mercato - PSG : Un crack lâche une grosse réponse pour son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, l’OL s’est imposé à domicile face à l’Eintracht Francfort en Ligue Europa (3-2). La formation de Pierre Sage a pu compter sur un Rayan Cherki de gala, buteur et double passeur décisif. Dans le viseur de plusieurs clubs pour cet hiver, dont le PSG, le crack né en 2003 a lâché une grande annonce concernant son avenir à l’issue de la rencontre.

Dans une autre dimension. Depuis sa réintégration dans le groupe de l’OL au sortir de sa prolongation jusqu’en 2027, Rayan Cherki semble clairement avoir passé un cap dans sa carrière. Devenu titulaire quasi-indiscutable à Lyon, l’international Espoirs enchaîne les bonnes performances, lui qui avait été fortement convoité par le PSG, le Borussia Dortmund, ou encore par le RB Leipzig cet été.

Rayan Cherki brille de mille feux à l’OL

Rayan Cherki a une fois de plus brillé avec l’OL. Auteur d’un superbe but et de deux passes décisives ce jeudi soir face à l’Eintracht Francfort (3-2), le prodige né en 2003 s’impose petit à petit comme la star montante des Gones, qui étaient pourtant prêts à s’en séparer lors du dernier mercato estival. Et alors que le PSG notamment se montrerait toujours intéressé par le milieu offensif, Cherki est sorti du silence concernant un possible transfert cet hiver.

Cherki évasif sur son avenir

« Pour l'instant, il reste encore deux matches. On verra à la fin de la saison si je suis encore là ou pas », a confié le joueur de 21 ans au micro de Canal +. Affaire à suivre, alors que le PSG est clairement en quête de renforts offensifs pour cet hiver...