Mercato : Le PSG annonce la couleur pour les prochaines signatures !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Embourbé dans une situation difficile en Ligue des Champions, le PSG reste néanmoins fidèle à son nouveau projet sportif. En ce sens, Paris a récemment conclu plusieurs prolongations de contrat importantes en internes. Mais alors que pour le moment, aucune officialisation n’a eu lieu, une source interne au club de la capitale s’est exprimée sur la question.

Le PSG souhaite aller de l’avant. Et pour cause, le club de la capitale est porté depuis plus de d’un an et demi déjà, par un nouveau projet sportif, axé sur le collectif et sur les jeunes joueurs d’avenir. Si le mercato hivernal pourrait permettre à Paris de renforcer l’effectif de Luis Enrique, l’heure est actuellement aux prolongations de certains cadres du vestiaire.

Xavi Simons a des exigences précises pour la suite de sa carrière ! ⚽ Découvrez ce qui pourrait peser dans la balance.

➡️ https://t.co/AyJEg3BSBY pic.twitter.com/S4l4pMIp6o — le10sport (@le10sport) December 13, 2024

Plusieurs éléments importants ont prolongé au PSG

En effet, au cours des dernières semaines, le PSG a tenté de prolonger un maximum de ses éléments les plus sensibles d’être convoités. Ainsi, ce sont à la fois Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, mais aussi Luis Enrique qui ont ou s’apprêtent à signer un nouveau contrat avec le club de la capitale. Pourtant, de son côté, le PSG n’a pas encore officialisé la moindre signature…

« Le club l’annoncera au bon moment »

Et ce pour une raison bien précise. En effet, comme le rapporte le Parisien, le PSG souhaite annoncer ces prolongations au bon moment, et surtout en groupe et non de manière individuelle. Auprès du quotidien, une source interne au club déclare : « Tout sera fait dans l’ordre. Le club l’annoncera au bon moment. Certaines choses prennent plus de temps. » A suivre...