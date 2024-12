PSG : Il flambe enfin après son transfert et annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Recruté cet été par le PSG, qui a déboursé 60M€ (bonus compris) pour son transfert, Désiré Doué semble enfin s’être acclimaté au système de Luis Enrique. Titulaire et auteur d’une très belle prestation ce dimanche soir face à l’OL (3-1), le numéro 14 s’est exprimé après la rencontre, affirmant que les siens allaient tenter de poursuivre sur cette belle dynamique.

Cet été, le PSG n’a pas hésité à lâcher un beau montant pour son transfert. Recruté en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué a mis du temps à trouver son rythme au sein du club de la capitale. Timide à ses débuts sous ses nouvelles couleurs, le numéro 14 a trouvé une certaine forme au cours des dernières apparitions, avec notamment une belle entrée face à l’AJ Auxerre (0-0), et face au RB Salzbourg (0-3) mardi soir.

Un attaquant à 0€ pour le PSG ? Jonathan David pourrait bien être la perle rare que le club attend ! 👀

➡️ https://t.co/Z38b83OilZ pic.twitter.com/OMMNpec1xG — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

Désiré Doué a brillé avec le PSG

Et visiblement, Luis Enrique a apprécié les dernières sorties du crack de 19 ans. Alors que dans le même temps, les prestations de Bradley Barcola ne sont plus aussi satisfaisantes qu’au début de saison, le coach du PSG a décidé de titulariser Désiré Doué ce dimanche soir face à l’OL (3-1). L’ancien Rennais a clairement réussi son match avec une belle passe décisive pour Ousmane Dembélé, avant d’inscrire un but splendide finalement refusé pour hors-jeu. Présent au micro de DAZN après la rencontre, Désiré Doué s’est dit très satisfait de la performance des Parisiens.

« C’est surtout le soir de l’équipe »

« Je ne dirais pas que c’est mon soir. C’est surtout le soir de l’équipe. On continue sur une très bonne dynamique. On a réussi à gagner le dernier match en Champions League, ce qui était très important. On a su se procurer beaucoup d’occasions, bien défendre aussi, même si on a encaissé un but. On continue sur une bonne dynamique et on va essayer de continuer pour ramener à chaque fois les trois points. Lyon inoffensif ? Je pense que l’on a bien défendu. On a exercé une très bonne pression et suivi la tactique du coach. On a su bien les presser et les mettre en difficulté. Cela nous a permis de nous faciliter le match », a confié le nouveau phénomène du PSG.