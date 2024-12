PSG : Luis Enrique se lâche sur son prochain renfort

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent des terrains depuis février 2023, Presnel Kimpembe n'a jamais été aussi proche d'un retour. Remis sur pied, le défenseur français patiente en attendant le feu vert de Luis Enrique. Pour l'heure, le coach espagnol ne prend aucun risque avec le joueur, écarté du groupe pour la rencontre face à l'OL. Et après la rencontre, le technicien a laissé planer le doute sur son retour.

Presnel Kimpembe était présent au Parc des Princes ce dimanche, mais pas sur le terrain. Pourtant, le défenseur français est opérationnel. Remis d’une grave blessure au tendon d’Achille, le champion du monde 2018 a été écarté par Luis Enrique pour le choc face à l’OL.

A quand le retour de Kimpembe ?

Pourtant, le coach du PSG se félicite de pouvoir compter sur Kimpembe, dont le retour est imminent. Mais dans sa déclaration, Luis Enrique semble assumer son choix, indiquant que le joueur devait monter plus durant les entraînements.

Luis Enrique laisse planer le doute

« Je ne sais pas (quand il reviendra). Honnêtement, je ne sais pas. Ce dont je suis certain, c’est que je suis toujours ravi de voir des joueurs se remettre de blessures et retrouver leur niveau le plus tôt possible. Quand ? L’entraînement est le meilleur moyen d'évaluer l’état de mes joueurs. Je suis content de voir mes joueurs revenir et se remettre d’aplomb. Cela ne fait aucun doute » a déclaré Luis Enrique dans des propos rapportés par Culture PSG.