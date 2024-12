Mercato - PSG : Nouvelle annonce improbable pour transférer Kolo Muani !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pas convoqué pour la rencontre face à Monaco ce mercredi, Randal Kolo Muani se rapproche plus que jamais d'un départ du PSG cet hiver. Reste à savoir pour aller où. Du côté du FC Nantes, on ne dirait pas non pour un retour de l'attaquant formé chez les Canaris. Antoine Kombouaré a d'ailleurs fait une proposition inattendue pour Kolo Muani.

Désormais, il fait de moins en moins de doute que Randal Kolo Muani quittera le PSG cet hiver. Luis Enrique ne compte clairement pas sur lui, en témoigne sa non-convocation face à Monaco ce mercredi. Reste à trouver preneur pour Kolo Muani. Alors qu'on a parlé de Manchester United, de la Juventus ou encore de Monaco, le FC Nantes ne refuserait pas un retour de son ancien attaquant.

« Je sauterai sur l'occasion »

Et c'est Antoine Kombouaré qui a évoqué un retour de Randal Kolo Muani au FC Nantes. En conférence de presse, l'entraîneur des Canaris a confié ce jeudi : « Là vous me parlez du meilleur profil qui pourrait aujourd'hui venir nous renforcer. Voilà! Si on me demande et si c'était possible, moi je sauterai sur l'occasion ».

« Je vais le chercher »

« Après, c'est aux dirigeants de Nantes, le président et Franck, et surtout aux dirigeants parisiens (de discuter). Encore faut-il que Randal ait envie de venir. Parce que je pense que le concernant, les propositions ne vont pas manquer. Si on m'amène, non si on me dit que c'est possible, je vais le chercher. Je prends la voiture et je fais l'aller-retour », a ensuite annoncé Antoine Kombouaré.