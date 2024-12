Catastrophe à Paris, le PSG proche de disparaître ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 1991, le PSG était racheté par Canal +. Comme l'indique Michel Denisot aujourd'hui, la chaîne cryptée a tout simplement sauvé le club parisien Alors en proie à d'énormes difficultés économiques, l'équipe de la capitale était sur le point de disparaître du paysage français. L'ancien président de la formation a dévoilé les dessous de ce dossier.

Avant le Qatar et son énorme puissance économique, le PSG était un club lambda dans le paysage du football français. Contrairement à d’autres équipes, le club parisien n’était pas doté d’un passé historique puisque sa création date de 1970, fruit d’une fusion avec le Paris FC. Confié à Francis Borelli à la fin des années 70, le PSG inscrivait enfin son nom dans le palmarès de la Coupe de France (1982, 1983), mais aussi du championnat de France (1986). Les titres étaient désormais gravés dans la légende du club, qui a bien failli disparaître à la fin du siècle.

Canal + a sauvé le PSG

Au début des années 90, le PSG traversait une période délicate sur le plan financier. Les dégâts étaient telles, que le club parisien menaçait ruine. C’est alors que Canal +, qui souhaitait faire du championnat de France un véritable feuilleton, s’est saisi du dossier pour racheter la formation. L’ère de la chaîne cryptée prendra fin en 2006. Nommé président du PSG, Michel Denisot est revenu sur cette aventure parisienne au cours d’un entretien accordé à Brut.

L'incroyable anectode de Michel Denisot

« A l’époque, la Ligue 1 n’était pas retransmise. On a crée ce feuilleton. Et l’un des personnages principaux, le PSG, risquait de disparaître, Pierre Lescure et André Rousselet s’y sont intéressés. Moi je n’était pas du tout dedans. Et puis il y a eu une réunion avec les fondateurs de la chaîne, j’étais autour de la table. Et il me dit : « vous ça serait bien ». Je suis rentré chez moi, j’ai dis à ma femme que j’étais président du PSG » a confié l’animateur.