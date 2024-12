Mercato : Le PSG a choisi ses deux premiers transferts de l’hiver !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG s'apprête à réorganiser son effectif lors du mercato hivernal, en se concentrant sur les départs. Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, arrivés à l’été 2023, pourraient quitter le club. Écartés par Luis Enrique, les deux joueurs sont en effet incités par le PSG à aller voir ailleurs en janvier.

Le PSG prévoit de se montrer actif durant le mercato hivernal, notamment dans le sens des départs. Il n’y a désormais plus de doute sur l’identité des joueurs n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, qui a mis de côté certains éléments ces dernières semaines. C’est le cas de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, tous les deux arrivés dans la capitale à l’été 2023 et qui pourrait mettre un terme à leur aventure parisienne en janvier.

Skriniar et Kolo Muani, par ici la sortie

C’est en tout cas le souhait du PSG comme le confirme L’Équipe dans ses colonnes du jour. Cela fait déjà plusieurs semaines que les dirigeants ont acté le fait de placer Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sur la liste des transferts en janvier, avec la volonté d’injecter du sang neuf dans l’effectif en parallèle.

Un temps de jeu très limité

Il faudra encore trouver preneur pour deux éléments en manque de temps de jeu au PSG. Randal Kolo Muani totalise 14 apparitions pour deux titularisations et ne figurait même pas dans le groupe parisien pour affronter l’OL et l’AS Monaco. Ce n’est pas mieux pour Milan Skriniar, qui n’a joué que cinq matchs depuis le début de la saison.