Image choc, scandale au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le choc entre l'AS Monaco et le PSG a tourné à l'avantage des Parisiens qui se sont imposés 4 buts à 2. Cependant, l'image de la rencontre est clairement le visage de Gianluigi Donnarumma, défiguré par les crampons de Wilfried Singo. Le défenseur monégasque n'a d'ailleurs pas été sanctionné pour ce geste. Est-ce un scandale ?

Avancé à mercredi soir à cause du Trophée des champions qui se déroulera le 5 janvier, le choc de la 16e journée de Ligue 1 entre l'AS Monaco et le PSG a tenu toutes ses promesses et s'est conclu par une victoire parisienne 4 buts à 2. Le PSG prend donc le large en tête du classement et possède désormais 10 points d'avance sur les Monégasques, mais également sur l'OM qui compte toutefois un match de retard. Cependant, le résultat du match a clairement été occulté par une action qui a débouché sur l'image choc de ce début de saison.

Donnarumma, gravement touché au visage, va-t-il retrouver ses gants ? Le PSG agit vite pour l'avenir ! 🥅 https://t.co/wtEjO7THgy — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 19, 2024

Pas d'expulsion pour Singo, un scandale ?

En effet, sur une action qui semblait anodine, Wilfried Singo pousse trop loin son ballon alors qu'il entrait dans la surface, poussant Gianluigi Donnarumma à intervenir. C'est alors que le défenseur de l'AS Monaco laisse traîner le pied sur le visage du gardien de but du PSG, immédiatement remplacé par Matvey Safonov. L'international italien apparaît alors le visage balafré et en sang. Et pourtant, Wlifried Singo ne sera pas expulsé. Pas même un avertissement alors qu'il avait déjà reçu un carton jaune quelques minutes plus tôt. La décision de l'arbitre de la rencontre, François Letexier a ainsi été largement commentée.

L'AS Monaco comprend la réaction du PSG

Une situation que comprend parfaitement Breel Embolo. L'attaquant de l'AS Monaco reconnaît qu'à la place des joueurs du PSG, il aurait également protesté. « Si c'était de notre côté, on aurait essayé de tout faire pour que ça soit jaune, donc je comprends les protestations du PSG. Pour moi, au grand maximum, ça mérite peut-être un jaune. Mais comme le premier jaune n’en était pas un, je pense que l'arbitre compense peut-être un peu sur l’action », a-t-il confié après le match. Wilfried Singo s'est également justifié à l'issue de la rencontre : « Mon geste n'était évidemment pas volontaire, mais j'ai pu constater par la suite qu'il avait une blessure importante au visage. Je te souhaite un bon rétablissement ».

Selon vous, la décision de l'arbitre est-elle un scandale ?