PSG - Barcola : Riolo a trouvé mieux à l'OM ?

Depuis plus d'un an maintenant, Daniel Riolo a Bradley Barcola dans le collimateur. Malgré de bonnes prestations de la part de l'attaquant du PSG, le journaliste RMC n'est clairement pas convaincu pour le moment. Riolo l'a d'ailleurs de nouveau fait savoir, expliquant même apprécier davantage un joueur de l'OM plutôt que Barcola sur certains aspects.

Pour sa deuxième saison au PSG, Bradley Barcola a réalisé des premiers mois exceptionnels. Libéré visiblement par le départ de Kylian Mbappé, le Français s'est mis à empiler les buts, lui qui totalise aujourd'hui 10 réalisations en Ligue 1, de quoi en faire le deuxième meilleur buteur du championnat derrière Jonathan David. Mais voilà que malgré ces performances de Barcola, Daniel Riolo n'est toujours pas conquis. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'il ne cesse de le critiquer au micro de RMC...

« J'adore ce que Greenwood fait avec le ballon »

Arrivé cet été à l'OM, Mason Greenwood totalise lui aussi 10 buts en Ligue 1 cette saison pour le moment. L'Anglais est ainsi à égalité avec Bradley Barcola. Mais qui est le préféré de Daniel Riolo entre le joueur de l'OM et celui du PSG ? La question lui a été posée par La Provence et il a répondu : « La question est difficile. Les deux peuvent faire mieux et je ne suis pas fan de leur première partie de saison mais pas pour les mêmes raisons. Techniquement, le bagage de Greenwood m'intéresse davantage que celui de Barcola. J'adore ce que Greenwood fait avec le ballon à l'aide de ses jambes, elles semblent élastiques ».

« Son attitude n'est pas toujours bonne quand il doit défendre »

Malgré tout, Daniel Riolo a aussi des choses à redire sur Mason Greenwood. Il a alors poursuivi, confiant : « Mais je le trouve paresseux, son attitude n'est pas toujours bonne quand il doit défendre, alors que Barcola court beaucoup plus. Les deux sont irréguliers, ils peuvent mettre un superbe but et après complètement disparaître ».