«En colère» contre Kylian Mbappé, il se lâche en direct

Le 8 décembre dernier, Kylian Mbappé décidait de prendre enfin la parole. Le joueur du Real Madrid s’était alors exprimé au micro de Mouloud Achour pour Clique. Une interview au cours de laquelle il a notamment été question d’une possible dépression. Mbappé avait alors réfuté cette théorie. De quoi visiblement agacer Frédéric Weiss.

Au cours des derniers mois, avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a traversé la période la plus compliquée de sa carrière. Au-delà du sportif, le Français semblait touché mentalement. Dernièrement, le joueur de 26 ans a d’ailleurs reconnu avoir touché le fond. Pourtant, avant d’en arriver à une telle confidence, Mbappé avait démenti lors de son interview pour Clique vivre une dépression : « J'ai eu des moments où j'étais fatigué, mais je n'étais pas en dépression. Il y a des gens qui souffrent vraiment de dépressions. Et ces gens-là, il faut les aider, parce que c’est un sujet qu’il ne faut jamais négliger. À un moment, j'ai eu un épuisement ».

« J’ai trouvé cette interview catastrophique »

Ce samedi, au micro de RMC, Frédéric Weiss est revenu sur cette interview de Kylian Mbappé. Ne cachant pas son agacement, il a alors confié en direct : « Moi je suis en colère avec lui. Pas depuis très longtemps. Je suis en colère depuis cette interview. J’ai trouvé cette interview catastrophique, j’ai trouvé l’interview lisse, elle ne servait à rien, en disant en gros moi la dépression c’est pour les faibles, moi je suis un fort. Il a balayé ça d’un revers de la main ».

« Cette démagogie, j’en ai marre »

« Je trouve que un sportif n’est jamais meilleur que quand il reconnait ses failles et reconnaitre ses failles, pour moi, c’est hyper intéressant. Quand on balaye ça de la main en disant je suis au-dessus de ça, je suis Kylian Mbappé, ça ne m’intéresse pas la dépression, ça ne peut pas m’arriver et qu’il dit qu’il y a des métiers qui sont plus durs, cette démagogie, j’en ai marre. Je veux qu’on dise la vérité », a-t-il développé à propos de Kylian Mbappé.