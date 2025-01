PSG : Malaise à cause du prochain transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le départ de Milan Skriniar ne fait plus l'ombre d'un doute et pourrait même être réglé dans les prochains jours par la direction du PSG. Une séparation qui divise en interne, puisque Luis Enrique ne compte plus du tout sur le défenseur slovaque dont il veut se débarrasser alors que Luis Campos considère ce départ comme un énorme gâchis pour le PSG.

Milan Skriniar et le PSG, c'est bientôt la fin ! Le défenseur central slovaque n'est apparu qu'à 5 reprises depuis le début de la saison, et sa rupture avec le club de la capitale semble imminente. L'EQUIPE indique même dans ses colonnes du jour que Skriniar pourrait acter son départ du PSG d'ici la fin de la semaine, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Reste à trouver son futur point de chute.

Luis Enrique n'en veut plus

Titulaire indiscutable dans le onze du PSG en début de saison dernière, Milan Skriniar a été relégué au second plan par sa blessure longue durée. Et ensuite, les recrutements de Lucas Beraldo puisque Willian Pacho n'ont rien arrangé pour l'ancien joueur de l'Inter, qui n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique au PSG.

Un goût amer pour Campos avec Skriniar

Toutefois, selon les révélations de L'EQUIPE, ce traitement réservé par Luis Enrique envers Skriniar n'est pas du tout du goût de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG, à l'origine du recrutement de l'international slovaque en 2023, serait persuadé qu'il avait sa place dans l'équipe, et ne semble donc pas du tout en accord avec l'entraîneur espagnol du PSG sur le cas Skriniar.