Mercato : Un double transfert de génie bouclé avec le PSG ?

Sur le départ au PSG, Randal Kolo Muani ne manque pas de prétendants. L’attaquant âgé de 26 ans plaiît notamment en Italie, où la Juventus aimerait le recruter. Alors que la Vieille Dame lorgne également un attaquant en Premier League, les Bianconeri pourraient réaliser un double transfert remarquable cet hiver.

Le mercato hivernal pourrait s’emballer très prochainement du côté du PSG. En effet, le club de la capitale souhaite se servir de ce mois de janvier pour dégraisser son effectif, et pour se séparer de certains éléments n’entrant plus dans les plans du coach Luis Enrique.

Kolo Muani vers la Juventus ?

Une nouvelle fois écarté de la feuille de match lors du trophée des Champions remporté par le PSG face à l’AS Monaco ce dimanche après-midi (1-0), Randal Kolo Muani devrait clairement quitter le club de la capitale cet hiver. Recruté contre 90M€ en septembre 2023, l’attaquant français attise les convoitises de plusieurs clubs prestigieux, et ce aux quatre coins de l’Europe. En Italie, l’AC Milan, mais aussi la Juventus aimeraient le recruter.

Le club italien pourrait recruter deux buteurs cet hiver

D’après les dernières indiscrétions de la Stampa, un possible échange pourrait avoir lieu entre le PSG et la Juve concernant Randal Kolo Muani et Dusan Vlahovic. Dans le même temps, la Vieille Dame lorgne Joshua Zirkzee, en difficulté du côté de Manchester United. Selon le média transalpin, La Juventus pourrait frapper fort en recrutant à la fois Zirkzee et Kolo Muani en janvier. A suivre de près...