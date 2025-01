PSG : Révolution avec Luis Enrique, cette star lâche un aveu

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au PSG, Luis Enrique a créé une véritable révolution avec la mise en place d’un faux neuf sur le front de l’attaque. Rôle occupé par Ousmane Dembélé ce dimanche face à l’AS Monaco, cette utilisation prive notamment Paris d’un véritable buteur comme Gonçalo Ramos. Après la victoire parisienne lors du trophée des Champions ce dimanche, le numéro 10 parisien a affirmé qu’il n’était pas le numéro neuf des Rouge et Bleu.

Le PSG a parfaitement lancé son année 2025. A l’occasion du trophée des Champions ce dimanche après-midi, les hommes de Luis Enrique se sont imposés face à l’AS Monaco (1-0) du côté de Doha. Une victoire certes tardive, alors qu’Ousmane Dembélé a inscrit l’unique but de la rencontre au bout du temps additionnel, mais méritée pour Paris qui aura globalement maîtrisé son sujet.

« Encore un titre, c’est mon 4e au PSG. Je suis heureux »

A l’issue de cette belle première victoire de l’année, Ousmane Dembélé, élu homme du match, a fait part de son enthousiasme. « Après avoir eu 10 jours de vacances, car le coach nous a laissé 10 jours, ça a fait du bien, c’était difficile, on a mis de l’intensité, on a eu des occasions. Des deux côtés ça aurait pu basculer. Je suis content d’avoir marqué en fin de match. Encore un titre, c’est mon 4e au PSG. Je suis heureux. Monaco est une bonne équipe, en L1, on l’a vu que tout pouvait basculer. On avait su revenir. Tout peut se passer face à eux. On est content d’avoir ce trophée », a confié le numéro 10 du PSG auprès de DAZN.

« Le buteur du PSG ? Non, non »

Mais alors que Luis Enrique a une fois de plus décidé de se priver du buteur Gonçalo Ramos au coup d’envoi, Ousmane Dembélé a affirmé qu’il n’occupait pas ce rôle de faux neuf au PSG : « Le buteur du PSG ? Non, non. Tout le monde marque des buts. Tout le monde a des occasions. On essaye d’être efficace, de marquer plus de buts. »