Deschamps : Les Bleus ratent Zidane, il craque en direct !

Après l'annonce du départ de Didier Deschamps, la question de sa succession est au coeur de tous les débats. Le grand favori se nomme évidemment Zinedine Zidane, et pour Stéphane Guy, envisagé toute autre option, y compris celle menant à Thierry Henry, serait une incroyable folie.

C'est désormais officiel, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France en 2026. Le patron des Bleus cèdera sa place à l'issue de la Coupe du monde, 14 ans après sa prise de pouvoir. La question de sa succession se pose désormais, et Zinedine Zidane s'impose comme le favori naturel. Pour Stéphane Guy, toute autre choix serait une folie.

«Henry c’est un coup médiatique, mais ce n’est pas crédible dans le métier d’entraîneur»

« Oui, la fédé doit verrouiller Zidane tout de suite. On a tous envie de voir le Zizou qui a gagné trois fois la Ligue des champions à la tête des Bleus. Qu’il prenne la succession de Deschamps, et même si les deux ont une relation humainement compliquée, c’est le sens de l’histoire (…) Thierry Henry ? Il faut être un peu sérieux. Entre le pédigrée d’entraîneur de Thierry Henry et celui de Zinedine Zidane, il n’y a pas photo, il n’y a aucun débat. En France, il y a 20 entraîneurs qui ont un pédigrée autre que celui de Thierry Henry, il y a Franck Haise, il y a Bruno Genesio... Thierry Henry c’est un coup médiatique, mais ce n’est pas crédible dans le métier d’entraîneur. Il a 18 mois pour prendre un club et montrer ce qu’il vaut », lâche le journaliste sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.

Dugarry aussi veut Zidane

Un avis partagé par Christophe Dugarry qui souhaite que son ami Zinedine Zidane prenne la succession de Didier Deschamps. « Je n'ai rien envoyé du tout et je n'enverrai rien (à Zidane). Mais bien évidemment qu'on espère tous que ce sera lui après 2026. Mais c'est son choix et ce sera lié à des discussions avec lui. Mais c'est un souhait que j'ai moi, un souhait personnel que j'ai depuis longtemps. J'espère que ça arrivera un jour. Ce sera en 2026, je le souhaite du fond du cœur », lâche le champion du monde 1998 au micro de RMC.