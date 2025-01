PSG : L'incroyable transfert préparé pour cet hiver !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain intensifie ses efforts pour recruter Khvicha Kvaratskhelia, ailier du Napoli, afin de compenser le départ de Kylian Mbappé survenu l’été dernier. Des contacts ont été confirmés entre les parties, et le PSG pourrait inclure des joueurs dans la transaction pour convaincre la formation de Serie A, à l’instar de Milan Skriniar.

Comme vous l’avait révélé le10sport.com, le PSG est à la recherche d’un ailier depuis le départ de Kylian Mbappé, et c’est vers une ancienne piste que pourrait se tourner Luis Campos. Ce jeudi, plusieurs médias ont relancé le dossier Khvicha Kvaratskhelia, apprécié de longue date par le conseiller sportif du PSG ainsi que Luis Enrique. Alors que les négociations pour la prolongation du Géorgien tournent au ralenti, le Napoli n’exclurait plus de s’en séparer.

Le PSG envoie un phare vers Galatasaray ! 🚨 Découvrez le plan d'hiver autour de Skriniar et Kolo Muani.

➡️ https://t.co/EeaXMMZA21 pic.twitter.com/BSSj8HaDwF — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 9, 2025

Le PSG discute pour Kvaratskhelia

L’Équipe confirme l’existence de contacts entre les différentes parties, tandis que des intermédiaires s’activeraient pour faire avancer le dossier. Même son de cloche pour le journaliste Fabrizio Romano, expliquant sur son compte X que le PSG intensifie ses efforts pour boucler le deal.

Un joueur de Luis Enrique inclus dans l’opération Kvara ?

Afin de parvenir à ses fins, le Paris Saint-Germain serait disposé à inclure des joueurs dans l’opération, à l’instar de Milan Skriniar qui dispose d’une bonne cote en Italie et n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, en plus d’une somme d’argent. Le PSG ferait alors l’un des gros coups du mercato.