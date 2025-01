«Ils ont de l'argent» : Un gros transfert annoncé au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato d'hiver a ouvert ses portes, le PSG semble attendre un départ avant de pouvoir se renforcer. Cela devrait d'ailleurs arriver rapidement puisque Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont proches d'un départ. Toutefois, le club de la capitale n'aurait aucun problème d'argent et pourrait parfaitement se permettre de recruter sans vendre.

Depuis le 1er janvier, le mercato d'hiver a ouvert ses portes et le PSG n'a pas encore recruté pour renforcer son effectif. Le club parisien espère vendre avant de recruter. Les cas Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont au cœur des discussions et pourraient se résoudre rapidement. Mais selon Loïc Tanzi, le PSG est tout à fait en mesure de frapper fort.

«Si le PSG veut dépenser de l’argent, il dépense de l’argent»

« Si le PSG veut dépenser de l’argent, il dépense de l’argent. Ils ont de l’argent. Il n’y a donc pas d’obligation de vendre cet hiver ? Non l’obligation c’est pour les places dans l’effectif », lâche le journaliste de L'EQUIPE au micro de France Bleu Paris, avant de poursuivre.

«Le PSG peut mettre encore 50-60M€ sur des joueurs sans problème»

« Luis Enrique ne veut pas un effectif de 35 joueurs. Mais financièrement, le PSG peut mettre encore 50-60M€ sur des joueurs sans problème », ajoute Loïc Tanzi. Autrement dit, le PSG pourrait très bien frapper fort sur le mercato cet hiver.