Panique à l’OM pour ce transfert à 30M€, le boss sort du silence

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, l’OM a complètement repensé son attaque. Le club phocéen est notamment allé chercher Elye Wahi du côté du RC Lens contre un chèque de 30M€ bonus compris. Malheureusement, l’ancien Montpelliérain ne brille pas encore dans la cité phocéenne, mais Pablo Longoria ne compte toutefois pas se séparer du Français et il croit en lui.

L’attaque actuelle de l’OM ne ressemble plus tellement à celle de la saison dernière. Le club phocéen s’est séparé de quatre joueurs offensifs lors du mercato estival et il a donc fallu les remplacer. Les dirigeants marseillais ont eu de bonnes idées en allant chercher Mason Greenwood, par exemple, et d’autres moins bonnes, comme c’est le cas pour Elye Wahi qui est en difficulté à Marseille.

Un coup de théâtre à l'OM ! Papin reste mais le Ballon d'Or 1991 fait toujours parler de lui. Restez attentifs ! ⚽ https://t.co/UxjoibcFmZ — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

Wahi ne brille pas à l’OM

Après une seule saison au RC Lens, Elye Wahi a donc décidé de quitter le nord de la France et de revenir dans le sud, plus précisément du côté de l’OM. Les dirigeants marseillais ont misé beaucoup sur l’ancien Montpelliérain, car il a débarqué contre un chèque de 30M€ bonus compris. Malheureusement, depuis le début de la saison, le Français peine à se montrer efficace. En 13 rencontres disputées, l’attaquant n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises. Wahi ne convainc pas tellement Roberto De Zerbi, qui fait jouer la concurrence avec Neal Maupay très souvent, qui semble se débrouiller un peu mieux que le joueur de 21 ans.

Longoria ne veut pas d’un départ de Wahi

Elye Wahi ne semble donc pas s’être encore imposé à l’OM, mais il aura encore du temps pour faire ses preuves à en croire Pablo Longoria. En effet, le président marseillais a affirmé en conférence de presse qu’il ne comptait pas se séparer de l’attaquant, du moins pour le moment. « Un départ de Wahi pour nous, c’est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d’Elye. Marseille n’attend personne. Mais chaque joueur a son rythme. Je crois que c’est un des meilleurs jeunes attaquants d’Europe. Son temps va venir, on est tranquille, il doit rester tranquille, et j’ai confiance. Il va finir par s’imposer, il a toutes les qualités pour. »