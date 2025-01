Mbappé : Le mensonge qui a fait halluciner les joueurs de l’équipe de France

Axel Cornic

Alors qu’il montre à peine son meilleur visage avec le Real Madrid, Kylian Mbappé doit toujours régler son histoire avec l’équipe de France. Plus convoqué depuis septembre dernier, l’ancien capitaine des Bleus doit en effet crever l’abcès au plus vite, alors que sa version des faits commence à se faire démonter...

C’est toujours compliqué pour un joueur de rejoindre le Real Madrid, surtout quand cette équipe a tout gagné avant lui. Mais après une période délicate, Kylian Mbappé semble enfin sortir la tête de l’eau et s’habituer à sa nouvelle vie madrilène. Le plus dur approche toutefois, puisque l’ancien capitaine de l’équipe de France doit tout de même régler ses soucis avec sa sélection.

Que se passe-t-il entre Mbappé et l’équipe de France ?

Car on n’a plus vu Mbappé avec les Bleus depuis septembre et récemment lors d’un entretien accordé à Clique, il ne semble pas avoir apporté les réponses attendues. « En octobre, j'étais blessé. Moi, je n'étais pas dans ces discussions, ils parlaient entre staffs. Le coach m'a dit que c'était mieux qu'il ne me prenne pas » a expliqué l’ancien du PSG, face à Mouloud Achour. « Ensuite, il y a eu novembre. Mais je ne peux pas dire. C'est une décision du coach, je me range derrière lui. Je respecte sa décision. C'est lui le boss. Je voulais y aller, mais je ne peux pas dire pourquoi je n'ai pas été appelé ».

« On aurait pu compter le nombre de mensonges »

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a égratigné la défense de Kylian Mbappé, concernant ce problème avec l’équipe de France. « Je ne suis pas revenu sur l’interview accordée à Mouloud Achour. On aurait pu compter le nombre de mensonges » a expliqué le journaliste d’investigation. « Il a quand même dit, mais c’est exceptionnel, les joueurs de l’équipe de France il y en a plusieurs qui ont dit « c’est incroyable », que ce serait Deschamps qui ne le prend pas et non lui qui a dit je n’y vais pas (rires) ».