Deschamps lâche une bombe, Mbappé va jubiler !

C'est la bombe du moment ! Didier Deschamps a confirmé qu'il ne prolongerait pas son contrat qui s'achève en 2026 et qu'il quitterait donc ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la prochaine Coupe du monde. Pour Christophe Dugarry, le timing est d'ailleurs idéal, notamment pour apaiser les tensions avec Kylian Mbappé.

Depuis quelques mois, les tensions semblent avoir vu le jour entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps, surtout depuis le début de la saison et sa signature au Real Madrid. Toutefois, selon Christophe Dugarry l'annonce du départ du sélectionneur en 2026 pourrait bien apaiser les relations entre les deux hommes.

«Ça va apaiser les complications, même avec Mbappé»

« Ça va apaiser les complications, même avec Mbappé. Ça va quand même être compliqué quand il va récupérer Mbappé au mois de mars avec ce qu’il s’est passé », promet le champion du monde 1998 au micro de RMC, avant d'en rajouter une couche sur l'annonce de Didier Deschamps.

«Il va y avoir comme un commun accord, tout est pacifié»

« Il va y avoir comme un commun accord, tout est pacifié, on ne s’attaque pas, on est sérieux, on sait que ça va durer jusqu’en 2026 donc tout le monde va faire des efforts pour le bien de l’équipe de France, du brassard. Je pense qu’ils vont travailler d’un commun accord pour aller au bout de cette histoire. Ça va permettre de pacifier toutes les petites histoires », ajoute Christophe Dugarry.