Mercato : L'OM fait très mal à l'étranger avec son nouveau transfert !

Arnaud De Kanel

L'OM tient sa première recrue hivernale. Sous réserve de la visite médicale qui se déroulera ce lundi, Luiz Felipe paraphera un contrat d'un an et demi avec la formation phocéenne. Ce lundi, la presse italienne apporte des précisions sur les dessous de ce transfert surprise. Le club phocéen aurait en effet devancé trois cadors de Serie A.

Le mercato hivernal bat son plein du côté de l'OM. Alors que le club phocéen n'a toujours pas dégraisser, une recrue est quand même sur le point de débarquer. Il s'agit de Luiz Felipe qui a récemment résilié son contrat qui le liait avec le club de Karim Benzema, Al-Ittihad.

«On est très content de le recruter»

Roberto De Zerbi a même confirmé l'arrivée imminente de Luiz Felipe à l'OM dimanche soir au micro de DAZN. « On est très content de le recruter, c’est un joueur de qualité et d’expérience. Dans ce stade, en termes de mentalité, il va être prêt à nous apporter quelque chose », a déclaré le coach de l'OM, visiblement plus persuasif que ses confrères de Serie A.

L'OM devance trois clubs de Serie A

La presse italienne nous apprend ce lundi matin que l'OM a grillé une importante concurrence. Selon La Stampa, le Napoli, la Juventus et le Milan AC étaient en discussions avec Luiz Felipe. L'OM est en passe de rafler la mise.