Mercato : L’OM annule un transfert !

Coup de tonnerre à l'OM ! Prêté avec option d'achat à Gérone, Pau Lopez aurait du s'engager avec le club catalan à l'issue de la saison s'il apportait satisfaction. Mais voilà que six mois après son arrivée, le portier espagnol devrait quitter l'adversaire du PSG en Ligue des Champions puisque l'OM aurait cassé son prêt.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes mercredi dernier et il y a déjà du mouvement du côté de l'OM. Alors que Luiz Felipe vient d'arriver à Marseille pour passer les premiers tests médicaux qui précèdent sa signature, le club phocéen s'active du côté des départs. Ce lundi, il est question de Pau Lopez.

Lopez ne s'est pas imposé à Gérone

Le portier espagnol avait été poussé vers la sortie l'été dernier. Un temps annoncé à Côme, qui s'apprête à accueillir Jean Butez, Pau Lopez avait finalement filé en prêt avec option d'achat du côté de Gérone. « Revenir à la maison c’est toujours beau. Je veux partager ça avec les gens de Girona. Mais personne ne m’a promis d’être titulaire. Le coach (Ndlr, Michel) décidera. Je suis content et je viens pour apporter et profiter d’une expérience unique. J’ai senti que le club a fait beaucoup d’effort et m’a montré beaucoup d’affection. Maintenant je dois leur rendre la confiance. L’été a été compliqué pour moi et au final je me retrouve dans cette belle situation. J’ai pris des renseignements auprès de David Lopez (Ndlr, défenseur du Girona FC) et la décision a été facile », avait déclaré Lopez à son arrivée. Mais voilà que son aventure catalane touche déjà à sa fin.

L'OM met fin à son prêt

Comme indiqué par Fabrizio Romano ce lundi midi, l'OM et Gérone ont décidé de mettre un terme au prêt de Pau Lopez. Ainsi, le club espagnol ne lèvera pas l'option d'achat du portier olympien. Le transfert de Lopez en Liga est donc annulé.