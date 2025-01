Mercato - PSG : Luis Enrique provoque un nouveau départ à Paris ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, le PSG a remporté le Trophée des Champions en l'emportant face à l'AS Monaco (1-0). Dans le groupe de Luis Enrique, Marco Asensio a passé l'entiererté de la rencontre sur le banc des remplaçants. La situation commence à devenir compliqué pour l'Espagnol. A tel point que le traitement de l'entraîneur du PSG pourrait inciter Asensio à faire ses valises.

Quand il s'agit d'évoquer les départs au PSG pour ce mois de janvier, les regards se tournent avant tout vers Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Le Français et le Slovaque n'entrent plus du tout dans les plans de Luis Enrique et sont ainsi invités à se trouver un nouveau club à l'occasion de ce mercato hivernal. Il faudrait donc s'attendre à deux départs au moins au PSG, mais voilà qu'un troisième nom pourrait s'ajouter à cette liste : Marco Asensio.

Achraf Hakimi prolonge l'aventure au PSG ! Ludovic Giuly en dit plus sur son impact et ses ambitions. 👀

➡️ https://t.co/dm8qHFYqsr pic.twitter.com/mVDGm9LPB7 — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

Asensio prêt à partir ?

Régulièrement utilisé par Luis Enrique en début de saison, Marco Asensio est aujourd'hui parti aux oubliettes. Le temps de jeu de l'attaquant du PSG est désormais famélique, lui qui n'est même pas rentré ce dimanche contre Monaco. Des questions se posent donc à propos de son avenir. Et AS fait alors savoir que même si Asensio se sent heureux au PSG aujourd'hui, le peu de confiance accordée par Luis Enrique pourrait l'inciter à s'en aller, que ce soit en prêt ou avec un transfert.

Un salaire qui pose problème

Le média ibérique fait néanmoins savoir que si départ de Marco Asensio il devait y avoir cet hiver, ça se fera aux conditions du PSG. A voir quelles seront ces demandes. Il n'empêche que différents clubs seraient d'ores et déjà attentifs à la situation de l'Espagnol. Un problème est cependant à noter : le salaire d'Asensio. Alors que ce dernier percevrait 10,8M€ par an, ça risque d'en refroidir plus d'un.