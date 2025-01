Le PSG va avoir «l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Étincelant en début de saison, Bradley Barcola vit une période plus compliquée, lui qui n’a plus marqué depuis le 9 novembre dernier. Une mauvaise passe qui n’inquiète pas Ludovic Giuly pour autant. L’ancien parisien ne se fait pas de soucis pour l’ailier âgé de 22 ans et est persuadé qu’il a les qualités pour devenir un des meilleurs joueurs de Ligue 1.

Alors que le PSG affrontait l’AS Monaco ce dimanche lors du Trophée des Champions, Luis Enrique a une nouvelle fois décidé de se passer de Gonçalo Ramos, remplaçant au coup d'envoi, tout comme Bradley Barcola. S’il reste un des meilleurs buteurs du championnat avec 10 réalisations à son actif, l’international français (11 sélections) vit une période plus compliquée et n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 9 novembre dernier face à Angers (2-4).

« Il est dans sa marge de progression, je ne me fais pas de soucis sur son avenir »

C’est surtout en Ligue des champions que Bradley Barcola a montré des limites cette saison. En six rencontres, l’ailier âgé de 22 ans, recruté contre 50M€ à l’été 2023 en provenance de l’OL, n’a pas inscrit le moindre but pour le PSG. Ce qui n’a rien d’inquiétant pour Ludovic Giuly. Malgré sa mauvaise passe, l’ancien joueur du club de la capitale (2008-2011) est persuadé que Bradley Barcola peut encore progresser et qu’il finira à terme par être un des tout meilleurs joueurs de Ligue 1.

« Il a les qualités pour devenir l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 »

« Tout le monde l’attend, tout le monde sait aussi un peu ce qu’il fait. Il va rebondir, il a les qualités. Il est dans sa marge de progression, je ne me fais pas de soucis sur son avenir. Il est performant, il a les qualités pour devenir l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 dans pas longtemps », a déclaré Ludovic Giuly au micro de Téléfoot à propos de Bradley Barcola.